Un château à croquer Château de Grignan Grignan
Un château à croquer Château de Grignan Grignan samedi 4 avril 2026.
Un château à croquer
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Visite gourmande !
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Après avoir parcouru les salles du château à la découverte de l’art de vivre et de recevoir à Grignan, dégustez quelques chocolats à croquer et à boire ! Une visite gourmande qui va vous faire fondre…
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English :
Gourmet tour!
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After touring the château?s rooms to discover the art of living and entertaining at Grignan, enjoy a few chocolates to munch on and drink! A gourmet tour that will make you melt?
L’événement Un château à croquer Grignan a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes