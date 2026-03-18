Un château à croquer Château de Grignan Grignan

Un château à croquer

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Visite gourmande !

-

Après avoir parcouru les salles du château à la découverte de l’art de vivre et de recevoir à Grignan, dégustez quelques chocolats à croquer et à boire ! Une visite gourmande qui va vous faire fondre…

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet tour!

-

After touring the château?s rooms to discover the art of living and entertaining at Grignan, enjoy a few chocolates to munch on and drink! A gourmet tour that will make you melt?

L’événement Un château à croquer Grignan a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes