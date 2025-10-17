Un Château dans les Vignes Montée Du Puech Salon-de-Provence

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h30 à 23h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 EUR

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

2025-10-17

Découvrez « Un Château dans les Vignes » un dîner-spectacle unique à Salon-de-Provence, le 17 octobre ! Gastronomie et œnologie se mêlent pour une soirée mémorable. Ne manquez pas cet événement national durant « Vignobles en scène » !

Venez vivre une soirée inoubliable sous les étoiles avec Un Château dans les Vignes , un dîner spectaculaire organisé dans l’enceinte pittoresque de la cour Renaissance à Salon-de-Provence. Cet événement unique combine gastronomie et œnologie, vous offrant une expérience culinaire raffinée accompagnée des meilleurs vins.



De 19h30 à 23h30, pour seulement 25€ par personne, installez-vous confortablement dans un cadre historique et laissez-vous transporter par une atmosphère magique. Le tarif comprend un plat, un dessert, un café, et bien sûr, du vin sélectionné pour compléter parfaitement votre repas.



Cette manifestation, purement destinée à la détente et au plaisir des sens, est un incontournable pour les amateurs de bonne chair et de vins fins. Ne manquez pas cette opportunité de dîner dans un décor d’exception, mariant l’histoire à la tradition culinaire française.



Les places sont limitées, assurez donc votre présence à cette soirée d’exception en réservant en ligne dès maintenant. Venez seul, en couple ou avec des amis, et préparez-vous à vivre des moments inoubliables. Salon-de-Provence n’attend que vous pour une expérience gastronomique éblouissante ! .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover « Un Château dans les Vignes »: a unique dinner show in Salon-de-Provence, on October 17! Gastronomy and ?nology come together for a memorable evening. Don’t miss this national event during « Vignobles en scène »!

German :

Entdecken Sie « Un Château dans les Vignes »: eine einzigartige Dinnershow in Salon-de-Provence am 17. Oktober! Gastronomie und ?nologie verschmelzen zu einem unvergesslichen Abend. Verpassen Sie dieses nationale Ereignis während « Vignobles en scène » nicht!

Italiano :

Scoprite « Un Château dans les Vignes »: una cena e uno spettacolo unici a Salon-de-Provence il 17 ottobre! Gastronomia e tecnologia si uniscono per una serata memorabile. Non perdetevi questo evento nazionale durante « Vignobles en scène »!

Espanol :

Descubra « Un Château dans les Vignes »: ¡una cena-espectáculo única en Salon-de-Provence el 17 de octubre! Gastronomía y tecnología se unen en una velada memorable. ¡No se pierda este acontecimiento nacional durante « Vignobles en scène »!

L’événement Un Château dans les Vignes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence