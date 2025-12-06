Un château enchanté au château de Saumur

Château de Saumur Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-31

Date(s) :

Le Château-Musée de Saumur propose un Noël enchanté et s’illumine de mille feux. Six tableaux exceptionnels et magnifiquement décorés convient à une déambulation féerique au coeur des contes de notre enfance…

Une création originale d’Aurélie Derussé de AD Coordination Artistique, en partenariat avec l’association du Trésor des Ducs d’Anjou.

PRECISIONS HORAIRES

Du 06/12 au 31/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 17h30. .

Château de Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau.promotion@saumur.fr

English :

The Château-Musée de Saumur offers an enchanted Christmas, illuminated by a thousand lights. Six exceptional and magnificently decorated tableaux invite you to take a magical stroll through the tales of our childhood?

L’événement Un château enchanté au château de Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-11-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME