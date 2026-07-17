Informations pratiques

Un « château » et une église à Bel-Air, Le Tampon : regards croisés dans une habitation du Sud de l’île 19 et 20 septembre EHPAD Villas Terrain Fleury, Le Tampon La Réunion

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Samedi 19 septembre :

Conférence de 50 minutes à l’EHPAD Villas Terrain Fleury, en lien avec la salle muséale située dans l’établissement. La salle de conférence est accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Possibilité, à la fin de la présentation, de partager un goûter avec les résidents et leurs familles.

Dimanche 20 septembre :

Visite guidée du site de la sucrerie de Bel-Air, à partir du chemin de l’Etablissement, en aval de l’EHPAD. Ce cheminement, qui suit le haut du parcours de santé, en revanche, n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les familles peuvent venir accompagnées de jeunes enfants.

EHPAD Villas Terrain Fleury, Le Tampon 1 rue du château, 97430 Le Tampon Le Tampon 97834 La Réunion La Réunion +262692318398 https://www.amis-univ-reunion.fr/page/3934852-conferences-et-sorties-2026-s2 https://belair.hypotheses.org [{« type »: « phone », « value »: « 0692 318398 »}] L’EHPAD Villas Terrain Fleury au Tampon (fondation Père Favron) est construit sur le site d’un ancien « château » – en réalité une résidence de changement d’air – ayant appartenu à la dynastie K/véguen. La résidence faisait partie d’un ensemble de constructions reliant une sucrerie coloniale, son camp de travailleurs (esclaves avant 1848, engagés après l’abolition de l’esclavage), et une église en amont du site, avec son presbytère et son école gérée par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. La présentation, accessible aussi bien aux résidents qu’à tout public, porte sur les regards croisés des travailleurs, sous la coupe du propriétaire de l’établissement, et de leur curé.

Possibilité, le lendemain dimanche 20 septembre de visiter les vestiges de l’ancienne sucrerie, et le site de l’ancien camp de travailleurs. Parking accessible devant l’EHPAD, entrée libre et gratuite. Accueil du public à partir de 14h15, début de la présentation à 14h30, jusqu’à 15h30. Accessible aux résidents EHPAD, leurs familles, et tous publics, tout âge; goûter possible avec les résidents à la fin de la présentation

Samedi 19 septembre :

©Archives départementales de La Réunion, 40Fi81