Un château sur mesures Château de Talmont Talmont-Saint-Hilaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pige, pouce, palme, empan, épure… Découvrez les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge et apprenez à manier les outils du maître d’œuvre en réalisant les plans d’un arc en plein cintre ou d’un arc brisé.

Sans réservation

Durée : 20 à 30 min

Château de Talmont Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 02 51 90 27 43 http://www.chateaudetalmont.com/ https://fr-fr.facebook.com/chateaudetalmont Installé au fond d’une vallée encaissée autrefois envahie par la mer, le château de Talmont est construit au début du XIème siècle par Guillaume le Chauve afin de protéger la ville. Grâce à ses nombreux marais salants et à son port important sur la façade atlantique, Talmont avait une fort potentiel économique jusqu’au XIIIème siècle. Suite au remariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt, leur fils Richard Cœur de Lion prend le titre de Prince de Talmont. Les Mauléon, seigneurs des lieux, exécutent des travaux de fortification au XIIIème siècle. Le château devient alors une forteresse imprenable. Dans la deuxième moitié du XIIIème siècle, les Vicomtes de Thouars reprennent le château, qui a alors un rôle secondaire, d’autant que son port s’ensable et est remplacé par celui des Sables d’Olonne. Au XVIIème siècle, lors des guerres de religions entre catholiques et protestants, le Bas-Poitou est fortement touché, le château est démantelé sur l’ordre de Louis XIII et Richelieu pour éviter qu’il ne serve de refuge aux protestants.

Journées européennes du patrimoine 2025