Un château tout feu tout flamme ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 14 et 15 juin Plein tarif : 12,50 €

Tarif réduit : 11 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés – sur présentation de justificatif)

Tarif enfant : 9 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans – sur présentation de justificatif

Nous mettons à l’honneur les Dragons ! Spectacles, ateliers et animations, petits et grands pourront s’émerveiller et partager ce moment de célébration autour de la majesté des Dragons !

Un incroyable week-end : La légende du Dragon

Au programme :

Des ateliers manuels : Les enfants pourront participer aux différents ateliers proposés : marionnettes, blasons… Le tout autour de la thématique des Dragons !

Une fonte de bronze en direct : Découvrez comment on travaille le métal ! Assistez en direct à la réalisation d’un dragon en bronze, un spectacle unique et impressionnant aussi bien pour les enfants que pour les adultes !

Un incroyable spectacle : “ATTENTION, DRAGONS !” Le Dr Peter Drake, chasseur de dragons et diplômé de la Royal Dragon’s Académie, traque les dragons aux quatre coins du monde ! Avec son accent so british, il partage ses découvertes dans une conférence aussi drôle que fascinante. Un spectacle interactif pour toute la famille !

La Mascotte : Il est tout doux, il est tout beau, il est tout gentil… Et il est au Château de Meung ! Venez rencontrer notre mascotte, il sera disponible tout le week-end pour prendre des photos ! Même si c’est un Dragon, promis, il ne crache pas de feu !

Les activités extérieures : La Terre des Dragons Une installation en extérieur vous permettra de découvrir des animatronics fantastiques créés spécialement pour le château ! De la plus petite vouivre au basilic géant de 14m, chacun trouvera le dragon qui lui correspond ! Profitez aussi du Parcours des Chevaliers, pour bondir de plaisir, ainsi que les animaux du château et le Jardin de Roses sonorisé !

Infos pratiques

les 14 et 15 juin, de 10h à 18h

Dernières admissions 1h avant la fermeture, fermeture des activités extérieures 20mn avant la fermeture du site, toute sortie est définitive.

Animations en intérieur et en extérieur. Visite et activités extérieures du château incluse.

Ateliers pour les enfants de 3 à 12 ans, 2 jetons inclus par enfant. Tout jeton supplémentaire entrainera un coût de 3€/jeton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-15T18:00:00.000+02:00

1

info@chateau-de-meung.com 0238443647 https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret