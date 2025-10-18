Un chef au jardin Saveurs d’octobre Saint-Molf

Kervolan Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

2025-10-18

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire L’Île Jardin de Kervolan à ST MOLF vous convie à l’événement Un chef au Jardin .

Le concept

Pour célébrer la marque Valeurs Parc et les saveurs du territoire, l’île Jardin de Kervolan vous ouvre les portes de son univers et s’associe à un chef pour régaler vos papilles.

Une rencontre gourmande organisée en partenariat avec le Parc naturel régional de Brière et le Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires.

Informations et réservation

Gratuit, sur inscription auprès du PNR de Brière au 02 40 91 68 68 ou sur parc-naturel-briere.com/agenda/.

Places limitées.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

Kervolan Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 24 43 38 ilejk44@gmail.com

