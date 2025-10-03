Un Chef au marché ! Place jean jaures Marseille Marseille

Un Chef au marché ! Place jean jaures Marseille Marseille vendredi 3 octobre 2025.

Un Chef au marché ! Vendredi 3 octobre, 16h00 Place jean jaures Marseille Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Un Chef au marché !

Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale, le Chef Gérard Habib s’associe à la Ferme du Potagerome pour créer une animation gourmande sur le Marché de producteurs de la Plaine à Marseille.

De 16h à 18h30, le Chef du Restaurant GERARH cuisinera en direct de savoureuses petites assiettes apéritives 100 % végétales, élaborées avec des produits bio et locaux.

À déguster sur place ou à emporter, ces créations à petits prix mettront en lumière toute la richesse et la fraîcheur des fruits et légumes de Provence.

Le Restaurant GERARH est un établissement situé au Cours Julien en plein coeur de Marseille. L’établissement est labellisé Ecotable (3 macarons – soit la plus haute distinction que l’on puisse obtenir en matière d’écoresponsabilité). Le Chef Gérard Habib y propose une cuisine créative à base de produits Bio et locaux.

Place jean jaures Marseille Place Jean-Jaurès, Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://gerarh.fr/ »}]

Le Chef Gérard cuisine pour vous en direct du marché