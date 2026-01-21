UN CHEF CHEZ ALLEGRIA Caux
UN CHEF CHEZ ALLEGRIA Caux samedi 14 février 2026.
UN CHEF CHEZ ALLEGRIA
Lieu-dit Fontarèches Caux Hérault
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le samedi 14 février un chef chez Allegria, résidence de chef autour de l’agrume avec les cuisiniers BRUT.
Le Domaine Allegria a la grande joie d’accueillir Claire et Simon pour une résidence de chefs entièrement dédiée aux agrumes.
Claire & Simon.Une pâtissière et un cuisinier.
Une rencontre gourmande entre pâtisserie et cuisine autour de la fraîcheur, de l’amertume, de l’acidité et de la lumière des agrumes, en écho aux vins du domaine.
Le menu:
Dolce Famiente 2025, AOP Languedoc, Grenache-Syrah
Carpaccio de cédrat, bleu des causses, noix, salade sauvage
Le Bienveillant 2022, IGP Pays d’Hérault, Grenache blanc
Dorade royale crue, voile de colonnata, citron caviar, poivre blanc de kampot
Chai Chai 2023, IGP Pays d’Hérault, Vin d’infusion Carignan- Grenache
Cinsault Abuelo 2024 IGP Pays d’Hérault, Vin sans sulfites ajoutés
Tajine de poulet fermier, citron meyer confit, olives noires
Les Hautes Lumières 2023, AOP Languedoc, Roussanne-Marsanne
Tarte fine aux clémentines, glace au yaourt, sirop mimosa
Mimosade de Claire .
Lieu-dit Fontarèches Caux 34720 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday February 14, a chef at Allegria, a citrus-focused chef?s residency with BRUT cooks.
L’événement UN CHEF CHEZ ALLEGRIA Caux a été mis à jour le 2026-01-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE