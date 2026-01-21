UN CHEF CHEZ ALLEGRIA Caux

UN CHEF CHEZ ALLEGRIA

Lieu-dit Fontarèches Caux Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le samedi 14 février un chef chez Allegria, résidence de chef autour de l’agrume avec les cuisiniers BRUT.

Le Domaine Allegria a la grande joie d’accueillir Claire et Simon pour une résidence de chefs entièrement dédiée aux agrumes.

Claire & Simon.Une pâtissière et un cuisinier.

Une rencontre gourmande entre pâtisserie et cuisine autour de la fraîcheur, de l’amertume, de l’acidité et de la lumière des agrumes, en écho aux vins du domaine.

Le menu:

Dolce Famiente 2025, AOP Languedoc, Grenache-Syrah

Carpaccio de cédrat, bleu des causses, noix, salade sauvage

Le Bienveillant 2022, IGP Pays d’Hérault, Grenache blanc

Dorade royale crue, voile de colonnata, citron caviar, poivre blanc de kampot

Chai Chai 2023, IGP Pays d’Hérault, Vin d’infusion Carignan- Grenache

Cinsault Abuelo 2024 IGP Pays d’Hérault, Vin sans sulfites ajoutés

Tajine de poulet fermier, citron meyer confit, olives noires

Les Hautes Lumières 2023, AOP Languedoc, Roussanne-Marsanne

Tarte fine aux clémentines, glace au yaourt, sirop mimosa

Mimosade de Claire .

Lieu-dit Fontarèches Caux 34720 Hérault Occitanie

English :

On Saturday February 14, a chef at Allegria, a citrus-focused chef?s residency with BRUT cooks.

