Un chti à Marseille Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Un chti à Marseille
Mercredi 7 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.
Mercredi 14 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.
Mercredi 21 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.
Mercredi 28 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.
Mercredi 4 février 2026 de 19h30 à 20h45.
Mercredi 18 février 2026 de 19h30 à 20h45.
Mercredi 25 février 2026 de 19h30 à 20h45.
Tarif : 14 – 14 – 24 EUR
Début : 2026-01-07 19:30:00
fin : 2026-01-14 20:45:00
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-18 2026-02-25
Un employé de la Mairie de Lille est muté à la Mairie de Marseille mise à disposition .
Il est accueilli par un employé Marseillais pour prendre possession de son logement et de ses fonctions.
Venez découvrir la rencontre de ces deux fonctionnaires dans cette comédie municipale !
Tout y passe le choc entre deux régions, deux cultures, Comment glander au boulot sans se faire prendre ?
Avec Christophe Ceytte-Richard et Ghislain Quesnel .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
An employee of Lille Town Hall is transferred to Marseille Town Hall on secondment .
