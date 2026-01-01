Un chti à Marseille Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Un chti à Marseille

Mercredi 7 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Mercredi 14 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Mercredi 21 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Mercredi 28 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Mercredi 4 février 2026 de 19h30 à 20h45.

Mercredi 18 février 2026 de 19h30 à 20h45.

Mercredi 25 février 2026 de 19h30 à 20h45. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 19:30:00

fin : 2026-01-14 20:45:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-18 2026-02-25

Un employé de la Mairie de Lille est muté à la Mairie de Marseille mise à disposition .

Il est accueilli par un employé Marseillais pour prendre possession de son logement et de ses fonctions.

Venez découvrir la rencontre de ces deux fonctionnaires dans cette comédie municipale !

Tout y passe le choc entre deux régions, deux cultures, Comment glander au boulot sans se faire prendre ?



Avec Christophe Ceytte-Richard et Ghislain Quesnel .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An employee of Lille Town Hall is transferred to Marseille Town Hall on secondment .

