Un cinéma de plein air pour clôturer l’année scolaire – Espace des Primevères Brains 4 juillet 2025 19:30

Gratuit : non Gratuit, sans réservation En famille

Le Conseil Municipal des Enfants de Brains a le plaisir de vous inviter à son cinéma de plein air!Il s’agit du premier évènement des enfants du Conseil Municipal des Enfants, accompagné par Mme le Maire et des élues du Conseil Muncipal.La soirée débutera dès 19h30 à l’espace des Primevères.Des jeux en bois seront mis à disposition du public, un espace restauration sera présent et les Ensembles Sonores de Brains animeront également la soirée.Un stand de pop-corn, les crêpes des délices de Zia et une buvette tenue par les parents d’élèves vous attendent. Le film « Un p’tit truc en plus » sera diffusé à la tombée de la nuit. Film conseillé à partir de 8 ans.N’oubliez pas votre chaise et votre petite laine pour profiter pleinement de votre séance. Nous commanderons le soleil mais en cas de pluie, un repli aura lieu dans la salle polyvalente. Entrée gratuite, sans réservation.Nous vous attendons nombreux pour ce premier évènement porté par le CME.

Espace des Primevères Brains 44830