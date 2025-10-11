un cirque sous chapiteau à la résidence de la puisaye résidence de la Puisaye Lavau
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
La résidence de la Puisaye vous invite à un grand spectacle de cirque sous chapiteau le samedi 11 octobre à 14h30 à LAVAU. Venez partager un moment magique en famille ou entre amis et 01découvrir des artistes talentueux dans un ambiance conviviale.
L’entrée est de 5€, et l’intégralité des recettes sera reversée à France Alzheimer 89 pour soutenir des actions en faveur des personnes malades et de leurs proches.
Une belle occasion d’allier divertissement et solidarité au coeur de notre territoire ! .
résidence de la Puisaye Allée Jacques Tison Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 20 20 lavau@emeis.com
