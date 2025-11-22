Un cirque sous la lune… ça va bouger ! Auditorium Village Landais Alzheimer Dax

Un cirque sous la lune… ça va bouger !

Auditorium Village Landais Alzheimer
36 Rue Pascal Lafitte
Dax
Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-22

Une nuit d’été, deux artistes réveillent le chapiteau endormi… et tout s’emballe ! Acrobaties, jonglerie, hula-hoop, clown, magie les accessoires prennent vie, les talents explosent, et la piste devient une fête inattendue !

Amandine et Samuel (As de cirque) se distinguent par un parcours rare, forgé sur les pistes de quelques-uns des plus grands cirques francophones. Leur talent s’est affirmé au fil de tournées et de collaborations remarquées au Cirque d’Hiver Bouglione, au Cirque Phoenix, au Cirque Alexis Grüss, au Cirque Helvetia, au Cirque Firmin Bouglione, au Cirque Micheletty ou encore au Cirque Arlette Grüss.

Spectacle tous publics Durée 1h .

Auditorium Village Landais Alzheimer
36 Rue Pascal Lafitte
Dax 40100
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 54 84 00 17
florent.diarte@villagealzheimer.fr

