Un clin d’œil à la case créole Place de la Verdure Ville de Sainte-Rose Ballan-Miré

Un clin d'œil à la case créole Samedi 20 septembre, 08h30
Dates et horaires de début et de fin :
Début : 2025-09-20T08:30:00
Fin : 2025-09-20T13:00:00
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2025, l’association Sainte-Rose Arts et Traditions vous invite à partager un moment culturel :
le samedi 20 septembre de 8h00 à 14h00- Au Programme :
*Découverte artistique – La case créole réalisée sur place par le Plasticien Philippe Laurent
*Mémoires vivantes – Nos aînés racontent la vie d’antan dans la case traditionnelle
*Regard d’Architecte – Avec Nathalie Ruffin– La case créole hier et aujourd’hui
*Approches historiques et sociologiques – Conclusion
Un moment d’échanges, de mémoire et de transmission, pour mieux comprendre et valoriser notre patrimoine créole
Place de la Verdure Ville de Sainte-Rose Le Centre Bourg 97115 Sainte-Rose Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0690546080 https://www.facebook.com/share/1G7p4cEeNy/?mibextid=wwXIfr Parking à proximité
Assoiation Sainte-Rose Arts Et Traditions