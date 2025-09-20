Un clin d’œil à la case créole Place de la Verdure Ville de Sainte-Rose Ballan-Miré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00+ – 2025-09-20T13:+

Fin : 2025-09-20T08:30:00+ – 2025-09-20T13:+

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2025, l’association Sainte-Rose Arts et Traditions vous invite à partager un moment culturel :

le samedi 20 septembre de 8h00 à 14h00- Au Programme :

*Découverte artistique – La case créole réalisée sur place par le Plasticien Philippe Laurent

*Mémoires vivantes – Nos aînés racontent la vie d’antan dans la case traditionnelle

*Regard d’Architecte – Avec Nathalie Ruffin– La case créole hier et aujourd’hui

*Approches historiques et sociologiques – Conclusion

Un moment d’échanges, de mémoire et de transmission, pour mieux comprendre et valoriser notre patrimoine créole

Place de la Verdure Ville de Sainte-Rose Le Centre Bourg 97115 Sainte-Rose Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0690546080 https://www.facebook.com/share/1G7p4cEeNy/?mibextid=wwXIfr Parking à proximité

Assoiation Sainte-Rose Arts Et Traditions