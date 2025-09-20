Un cloître, des histoires ? – Abbaye de Daoulas Abbaye de Daoulas Daoulas

Un cloître, des histoires ? – Abbaye de Daoulas 20 et 21 septembre Abbaye de Daoulas Finistère

Type : Visite/Animation flash – Public : Famille, Adulte. Niveau : Pour tous

/ 20 et 21 septembre 2025, à 14h, 15h, 16h et 17h.

Durée : 20min.

Prix : Gratuit‎

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Il était une fois dans un village prospère… Et si la suite de l’histoire dépendait de vous ?

Pour découvrir les nombreuses vies du cloître et de l’abbaye, chacun devra choisir son camp !

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’église, BP34, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 02 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-daoulas https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ Un cloître roman unique en Bretagne et sa vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle, l’abbatiale du 12e siècle : l’ensemble témoigne de la splendeur initiale du site.

Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas domine la petite ville de Daoulas, autrefois port stratégique entre le Léon et la Cornouaille. L’origine de l’abbaye remonterait, selon la légende, à l’an 510 mais les premiers documents connus, datés du 12e siècle, attestent de sa fondation en 1167 par le vicomte du Léon. Après une longue période de prospérité, les bâtiments, vendus à la Révolution, tombent dans le domaine privé, hormis l’abbatiale devenue église paroissiale.

L’Abbaye de Daoulas possède le privilège, rare, de cumuler les centres d’intérêt : on y apprécie la qualité des jardins des plantes et arbres médicinaux du monde entier qui invitent au voyage des sens et de l’esprit, la grande qualité patrimoniale du site, on y découvre la richesse de la diversité culturelle au travers d’expositions qui invitent à la découverte de l’Autre. Accès • Prendre la N165 (voie express) entre Brest et Quimper, sortie Daoulas. À 20 min de Brest et 40min de Quimper Pe rsonnes à mobilité réduite • Le parc et l’exposition sont totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite ; des bancs mobiles sont à votre disposition dans les jardins

Journées européennes du patrimoine 2025

