Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

2025-09-26 2025-09-27

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, « Un Coeur artificiel », de Mohammad Basha, Firas Farah et mis en scène par Mohammad Basha, plonge dans les questions sociales, humaines et politiques qu’amènent les évolutions des machines et de l’intelligence artificielle.

Confort matériel, émotions, naissance et déclin d’une civilisation, cette comédie dystopique se demande ce qui fait de nous des humain·e·s, à travers trois histoires de robot et d’humour.

Dans un avenir proche, un couple attend que son fils, Omar, vienne réparer un robot en panne. Iels sont nostalgiques de l’époque dans laquelle les humain·e·s étaient moins dépendants de ces machines. .

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

