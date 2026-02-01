Un coeur par la Poste – Conte musicale Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire vous convie à une représentation exceptionnelle de Un cœur par la poste, une conte musical sensible et lumineuse, composée par Pierre Cholley d’après une nouvelle de Caroline Corbisez. Créée en 2003, cette œuvre aborde avec délicatesse et humour le thème du don d’organes, à travers douze tableaux musicaux portés par la fraîcheur des voix enfantines, la richesse orchestrale et la poésie du texte. Ce spectacle, à la fois émouvant et fantasque, invite petits et grands à une réflexion douce sur la générosité et la transmission. Un cœur par la poste est une heure de musique et de théâtre où l’imaginaire dialogue avec l’humanité

Le samedi 07 février 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



