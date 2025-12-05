Un coffre dans le salon Compagnie les balcons de l’Oudon Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Un coffre dans le salon Compagnie les balcons de l’Oudon

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07

Au Cargo à Segré, la compagnie des Balcons de l’Oudon présente Un coffre dans le salon, une comédie de Charles Istace mise en scène par Françoise Aubry, les 5, 6 et 7 décembre 2025.

Albert dirige un abattoir. Sa vie s’apparente à un enfer les gilets jeunes bloquent sa cargaison de moutons; sa belle-mère, militante au Mouvement de Défense des Animaux, ne cesse de le harceler; un couple de voisins envahissants débarque régulièrement chez lui sans crier gare; enfin un commissaire de police zélé le harcèle en l’accusant de cacher chez lui un tueur en série.

Heureusement pour Albert, un objet se révélera providentiel. Il s’agit d’un coffre, un simple coffre déposé dans le salon par un menuisier et dont il se servira pour se sortir de situations périlleuses. .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 21 30

English :

At Le Cargo in Segré, compagnie des Balcons de l?Oudon presents Un coffre dans le salon, a comedy by Charles Istace, directed by Françoise Aubry, on December 5, 6 and 7, 2025.

German :

Im Cargo in Segré führt die Theatergruppe Balcons de l’Oudon am 5., 6. und 7. Dezember 2025 Un coffre dans le salon, eine Komödie von Charles Istace unter der Regie von Françoise Aubry, auf.

Italiano :

Al Cargo di Segré, la compagnia Balcons de l’Oudon presenta Un coffre dans le salon, commedia di Charles Istace con la regia di Françoise Aubry, il 5, 6 e 7 dicembre 2025.

Espanol :

En Le Cargo de Segré, la compañía Balcons de l’Oudon presenta Un coffre dans le salon, comedia de Charles Istace dirigida por Françoise Aubry, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025.

