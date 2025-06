UN COIN DE LECTURE AU BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb 10 juillet 2025 07:00

Hérault

UN COIN DE LECTURE AU BOUSQUET D’ORB 3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Un coin lecture vous attend dans le parc Marcel Roux au Bousquet-d ’Orb.

Venez lire une bd, un album, un documentaire ou faire un jeu de société à l’ombre des arbres !

Natacha et Virginie vous y accueilleront !

Gratuit. Renseignements au 04 67 23 80 72

Un coin lecture vous attend dans le parc Marcel Roux au Bousquet-d ’Orb.

Venez lire une bd, un album, un documentaire ou faire un jeu de société à l’ombre des arbres !

Natacha et Virginie vous y accueilleront !

Gratuit. Renseignements au 04 67 23 80 72 .

3 Chemin du Stade

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

English :

A reading corner awaits you in the Marcel Roux park in Le Bousquet-d?Orb.

Come and read a comic, an album, a documentary or play a board game in the shade of the trees!

Natacha and Virginie will welcome you!

Free admission. Information on 04 67 23 80 72

German :

Im Park Marcel Roux in Le Bousquet-d?Orb erwartet Sie eine Leseecke.

Lesen Sie im Schatten der Bäume einen Comic, ein Album, einen Dokumentarfilm oder ein Gesellschaftsspiel!

Natacha und Virginie werden Sie dort empfangen!

Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 04 67 23 80 72

Italiano :

Un angolo di lettura vi aspetta nel parco Marcel Roux di Le Bousquet-d’Orb.

Venite a leggere un fumetto, un album, un documentario o a giocare a un gioco da tavolo all’ombra degli alberi!

Natacha e Virginie saranno lì ad accogliervi!

Ingresso libero. Informazioni al numero 04 67 23 80 72

Espanol :

Un rincón de lectura le espera en el parque Marcel Roux de Le Bousquet-d’Orb.

Venga a leer un cómic, un álbum, un documental o a jugar a un juego de mesa a la sombra de los árboles

Natacha y Virginie le darán la bienvenida

Entrada gratuita. Información en el 04 67 23 80 72

L’événement UN COIN DE LECTURE AU BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB