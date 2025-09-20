Un complexe monumental gallo-romaine au Domaine de Sassenage Château de Sassenage Sassenage

Conférence animée par Fabien Isnard, archéologue – INRAP

Deux diagnostics archéologiques menés par l’Inrap dans le parc du château de Sassenage en 2017 et 2024, complétés par une prospection géophysique, ont livré des résultats enthousiasmants sur les vestiges conservés en sous-sol.

La découverte majeure de ce diagnostic réside dans la découverte de maçonneries, offrant une vue d’ensemble sur l’organisation de ce qui semble bien correspondre à des bâtiments imposants datés de la période antique. Au moins cinq bâtiments antiques distincts ont été identifiés. Les vestiges sont conservés sous une bonne partie du parc actuel. Deux datations radiométriques sur charbons placent l’abandon du site entre le premier quart du deuxième siècle et la fin du troisième siècle de notre ère.

Le plus grand bâtiment parait très imposant. En l’état, il pourrait s’agir d’un édifice de très grandes dimensions, de 200 m de long et 15 m de large, terminé par des absides à contreforts.

Un second ensemble de bâtiment à multiples pièces organisées autour de deux cours longeant une voie se développe au nord sur plus de 4000 m2.

Orientées de manière identique, les deux constructions semblent fonctionner en même temps qu’un très vaste bassin de plus d’un hectare de superficie, construit au centre du parc actuel. Ce bassin semble doublé par une maçonnerie 150 m de long qui n’est pas sans évoquer un mur de quai, d’autant qu’il a été possible de repérer dans le bassin un aménagement anthropique susceptible de jouer le rôle d’une grève d’appontage.

L’interprétation de ces vestiges reste évidemment à confirmer, mais celle d’un possible point de rupture de charge, sinon un portus, totalement inconnu à ce jour, probablement en lien avec la cité antique de Cularo toute proche.

Château de Sassenage Allée du château, 38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 02 12 04 http://www.chateau-de-sassenage.com Construit entre 1662 et 1669 pour le baron Charles-Louis-Alphonse de Sassenage, le château de Sassenage est la dernière demeure occupée par les seigneurs de Sassenage. Magnifique exemple d’architecture classique, il témoigne de l’art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La cuisine du XVIIe siècle, les salons, chambres d’apparat et les appartements privés abritent encore le mobilier familial. Des meubles des célèbres ébénistes Hache font partie de ce prestigieux patrimoine. Le parc paysager de huit hectares, ouvert gratuitement au public, offre un espace propice à la rêverie et aux balades en famille. Depuis 1971, le château est la propriété de la Fondation de France et regroupe deux activités : un service commercial, pour l’organisation de mariages, séminaires et événements, et un service culturel, conservation, valorisation et animation du patrimoine.

