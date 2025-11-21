Un con peut en cacher un autre Cosson Ledoublée Cholet

Un con peut en cacher un autre Cosson Ledoublée

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

Mon premier est breton, mon second est normand, mon tout est un duo complètement à l’ouest.

Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’interpréter des personnages qui transforment les banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.

Des sketchs au ton décalé et clownesque, des situations absurdes, des chansons et des sorties de route, c’est la promesse que vous fait ce duo aux multiples talents. .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

