Un concert 100% tubes recyclés- les flo’plafonds Lucé

Un concert 100% tubes recyclés- les flo’plafonds

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 32 EUR

32

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Plongez dans la rue Eugène Poubelle, où rien ne se jette et tout devient musique !

Cet orchestre de brocante transforme objets et trouvailles en Instrucs étonnants pour créer un univers sonore aussi drôle que poétique. Ici, tout s’accorde, tout se recycle, tout se réinvente. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous entraîner dans cette aventure où la magie naît… de la récupération ! A partir de 5 ans. 32 .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir

Immerse yourself in Rue Eugène Poubelle, where nothing is thrown away and everything becomes music!

