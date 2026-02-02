Un concert au profit de Palais des Évêques Maison des Services Issigeac

Un concert au profit de Palais des Évêques

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Académie Internationale de Musique d’Issigeac organise un concert de musique classique dont la recette sera intégralement reversée au bénéfice du Palais des Évêques, appelé à devenir un haut lieu d’animation culturelle dans un futur proche.

Le programme de la soirée comprendra des œuvres de Rossini, Mozart, Beethoven, Debussy, Wolf, Hahn, Arditi et Ravel.

Sur réservation obligatoire. .

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un concert au profit de Palais des Évêques

L’événement Un concert au profit de Palais des Évêques Issigeac a été mis à jour le 2026-01-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides