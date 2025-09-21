Un concert dessiné avec Mémé Cartouche et Castro Camera : performance musicale et graphique autour de l’architecture Musée des beaux-arts Libourne

Un concert dessiné avec Mémé Cartouche et Castro Camera : performance musicale et graphique autour de l’architecture Musée des beaux-arts Libourne dimanche 21 septembre 2025.

Réservation conseillée. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

« Une rencontre contemplative et onirique, entre Castro Camera, compositeur de musiques à images, et le duo Mémé Cartouche, dessinateurs d’images à musiques. Profitez d’un moment de détente en observant la création d’œuvres d’art en direct inspirées par les notes de guitare résonnant dans l’enceinte du musée. «

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 5 57 55 33 44 »}] L’édifice présente un haut pignon avec deux tours. L’ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen Age.

© Mémé Cartouche et Castro Camera