Un concert deux choeurs Place Edmond Audran Marseille 12e Arrondissement

Un concert deux choeurs

Dimanche 1er février 2026 de 16h à 18h. Place Edmond Audran Eglise des Chartreux Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Concert choral à Marseille

Deux chœurs, Heliantihis et Les Voix de Phocée, vous font voyager de Purcell à Fauré.

Au programme Come, ye Sons of Art, Vêpres, Credo, extraits du Requiem, et le Cantique de Jean Racine.

Concert choral à Marseille deux chœurs, un voyage musical du Moyen Âge à nos jours.



Le public marseillais est invité à un concert exceptionnel réunissant deux chœurs de renom.

“Heliantihis”, chœur marseillais fondé en 2009 et dirigé par Rosen Hristov, propose un programme varié allant du Moyen Âge à la musique contemporaine. Avec 25 choristes passionnés, ils partagent des œuvres majeures telles que

• Henry Purcell (1659–1695) Come, ye Sons of Art (Z.323), une ode festive célébrant la musique et les arts avec vitalité et élégance baroque.

• Dobri Hristov (1875–1941) Liturgie de Saint Jean Chrysostome N°5 et extraits des Vêpres N°4 et N°9, témoignant de la richesse spirituelle et harmonique de la tradition chorale bulgare.

• Augusta Holmès (1847–1903) Veni Creator, œuvre lyrique et lumineuse célébrant la puissance créatrice de la musique.

Puis, “Les Voix de Phocée”, chœur marseillais créé en 1978 et dirigé par Jean-Emmanuel Jacquet, chef de chœur et chef d’orchestre au Conservatoire de Marseille, fait vibrer la salle avec 60 choristes interprétant

• Dieterich Buxtehude (1637–1707) Jesus meines Lebens Lebens, un motet baroque d’une intensité émotive rare.

• Antonio Vivaldi (1678–1741) extrait du Credo, symbole de la puissance expressive du baroque italien.

• Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) extraits du Requiem, chef-d’œuvre universel de la musique sacrée.

Pour clore la soirée, les deux chœurs se réunissent pour interpréter le “Cantique de Jean Racine” de Gabriel Fauré, fusion parfaite de douceur et d’harmonie.

Ce concert offre une immersion dans l’histoire de la musique chorale, de l’Europe baroque à la tradition bulgare, du sacré au festif, et promet un moment inoubliable pour tous les amateurs de musique. .

Place Edmond Audran Eglise des Chartreux Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 44 77 65 benchetrit.david9@gmail.com

English :

Choral concert in Marseille:

Two choirs, Heliantihis and Les Voix de Phocée, take you on a journey from Purcell to Fauré.

Program: Come, ye Sons of Art, Vespers, Credo, excerpts from Requiem, and Cantique de Jean Racine.

