Un concert et des bières Le bourg Bourguenolles
Un concert et des bières Le bourg Bourguenolles samedi 11 avril 2026.
Un concert et des bières
Le bourg Bourguenolles Bourguenolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Apéro concert au profil de l’APE .
Le bourg Bourguenolles Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 6 77 36 14 01 ape.bll50@gmail.com
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English : Un concert et des bières
L’événement Un concert et des bières Bourguenolles a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Villedieu-les-Poêles