Un concert et des bières

Le bourg Bourguenolles Bourguenolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Apéro concert au profil de l’APE .

Le bourg Bourguenolles Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 6 77 36 14 01 ape.bll50@gmail.com

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English : Un concert et des bières

L’événement Un concert et des bières Bourguenolles a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Villedieu-les-Poêles