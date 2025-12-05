Un concert exceptionnel d’Ondes Martenot à La Semaine Classique du Lavoir Lavoir Moderne Parisien Paris

Fête ondulatoire

Véritable célébration sonore, « Fête ondulatoire » met en lumière les multiples facettes de l’onde Martenot, instrument électronique à la voix insaisissable évoquant des « sons venus d’ailleurs ».

Lors de ce récital hors-normes, vous pourrez entendre entre autres réjouissances les Castafioritures de Monique Cecconi Botella, un hommage drôle et décalé à la diva de la bande dessinée, également la Suite Karnatique de Jacques Charpentier, rencontre inédite entre l’onde Martenot et la musique carnatique d’Inde du Sud, mais également une première mondiale, commande du festival à la compositrice coréenne Imsu Choi : un moment inédit, magique et spectaculaire.

Cécile Lartigau est l’une des rares interprètes des ondes Martenot, internationalement reconnue. Soliste et improvisatrice, elle se produit avec de prestigieux orchestres (Boston Symphony, Israël Philharmonic, Vienna Philharmonic, Berliner Philharmonic, Filarmonica della Scala…)

La Semaine Classique du Lavoir

7e édition du 4 au 7 décembre

FEST – La musique. La fête.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois au Lavoir Moderne Parisien, au coeur du 18ème arrondissement de Paris, revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale. / Tous les ateliers et les concerts sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Instrument électronique à la voix insaisissable, l’onde Martenot évoque des sons « venus d’ailleurs »…

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 8 à 18 euros.

Tout public.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

https://www.lasemaineclassiquedulavoir.com/édition-7-2025 lepontondesarts@gmail.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir