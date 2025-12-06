Un concert Jazz et Cinéma par 5 talentueux musiciens Le Clos des Fées Paluel Samedi 20 décembre, 18h30 gratuit

Le Clos des Fées poursuit sa programmation « Début de soirée » au rythme d’un concert mensuel. Le 20 décembre, Paluel a le privilège d’accueillir la première d’un programme inédit « Jazz et Cinéma ».

Pour l’interprétation d’un tel programme, un quintet s’est constitué réunissant diverses générations d’instrumentistes : Quentin Ghomari (trompette/bugle) (Bernard Cochin (contrebasse), Jérémie Piazza (percussions), Nicolas Noël (claviers) et Sébastien Souchois (saxos). En marge de sa carrière scénique, ce dernier côtoie depuis longtemps l’univers cinématographique en composant de la musique de films. Sébastien Souchois a notamment réalisé la partition pour de longs métrages de la réalisatrice Lorraine Levy tels que Mes amis, mes amours ou La première fois que j’ai eu vingt ans, dont les bandes son seront jouées lors du concert.

Hormis celles-ci, le spectateur pourra reconnaître les thèmes de compositions de Vladimir Cosma (Doina), Ennio Morricone (Le clan des Siciliens), Philippe Sarde (La chanson d’Hélène du film Les choses de la vie), Ryuchi Sakamoto (Furyo), Nino Rota (Dolce vita), Michel Magne (Les tontons flingueurs) ou encore des Korgis (Everybody’s got to learn something pour le film Eternal sunshine).

Avec une orchestration jazzistique du répertoire musical cinématographique où le musicien donne à écouter ce que le cinéma offre à voir, ce concert devrait remémorer au sein de l’assistance, divers souvenirs du 7ème art, tant le couple sons/images entretient de connivences.

Autour de cette thématique jazz et cinéma, les cinq musiciens promettent d’offrir un concert aux tonalités jazz, world et contemporaines. Complices, ces instrumentistes réputés ont l’habitude de se croiser au sein de formations, devenues parfois familières du public du Clos des Fées.

_**Création musicale Jazz & Cinéma par le Quintet**_ _– Concert inscrit au cycle « Début de soirée ». Entrée gratuite mais réservation nécessaire : [reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr](mailto:reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr)_

_Info : www.leclosdesfees-village.fr Hameau de Conteville 24 chemin des falaises 76450 Paluel. T. 02 35 99 25 46_

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime