UN CONTE À LA PLACE D’UN ÉCRAN – Montesquieu-Volvestre, 18 mai 2025 15:00, Montesquieu-Volvestre.

Haute-Garonne

UN CONTE À LA PLACE D’UN ÉCRAN Lieu-dit Marestaing Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Organisé par la Société Coopérative d’Art Contemporain Marestaing en partenariat avec les écoles du Volvestre.

Venez participer à la Semaine moins d’écran et laissez vous conter « La Reine Kabrousse » par O-Detty. Un conte qui saura plaire à la fois aux enfants et aux adultes. .

Lieu-dit Marestaing

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie scac.marestaing@gmail.com

English :

Organized by the Société Coopérative d’Art Contemporain Marestaing in partnership with Volvestre schools.

German :

Organisiert von der Société Coopérative d’Art Contemporain Marestaing in Partnerschaft mit den Schulen von Volvestre.

Italiano :

Organizzato dalla Société Coopérative d’Art Contemporain Marestaing in collaborazione con le scuole Volvestre.

Espanol :

Organizado por la Société Coopérative d’Art Contemporain Marestaing en colaboración con las escuelas Volvestre.

