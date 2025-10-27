Un conte de fées… 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Un conte de fées…

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 14h30.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-27 14:30:00

fin : 2025-11-05

Un conte de fées à partir de 6 ans.Enfants

Une vieille fée prend sa retraite… Elle en a fait des miracles ! De Cendrillon à Peau d’âne en passant par La Belle au bois dormant, elle a déjoué tant d’histoires pour que tout finisse toujours bien ! Avant de passer le flambeau, elle prend en apprentissage une jeune fée pas très dégourdie pour lui apprendre le métier. Mais voilà ! On croit de moins en moins aux fées…







Quasiment au chômage, nos deux fées attendent qu’on les appelle au téléphone pour lancer à nouveau leurs vœux magiques. Mais le téléphone ne sonne plus.









Pourtant, elles ne perdent pas espoir et elles acceptent tout les goûters d’anniversaire, les mariages, les parcs d’attraction… afin de parfaire l’éducation de la jeune fée ; elle a encore tellement à apprendre ! Jusqu’au jour où… le téléphone se remet à sonner. Et là…









Mise en scène, texte, coiffure et maquillage Geoffrey Coppini

Avec Jocelyne Monier et Joseph Colonna .

A fairy tale for ages 6 and up.

Ein Märchen für Kinder ab 6 Jahren.

Una favola per bambini dai 6 anni in su.

Un cuento de hadas para niños a partir de 6 años.

