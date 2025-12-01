Un conte de noël Le premiet Noël de Pepsi

Centre Equestre L'EQU'CRIN Chantraine Vosges

Pour le bonheur des enfants et de toute la famille ,L’EQU’CRIN vous propose un moment de magie de Noël avec ses chevaux.

LE PREMIER NOEL DE PEPSI

Un conte de Noël pour Tous!

Les bénéfices de ce mini show seront en faveur de la retraite de nos vieux Chevaux.Tout public

Centre Equestre L’EQU’CRIN 14 Vallon d’Olima Chantraine 88000 Vosges Grand Est equcrinolima@orange.fr

English :

For the joy of children and the whole family, EQU’CRIN offers you a moment of Christmas magic with its horses.

PEPSI’S FIRST CHRISTMAS TALE

A Christmas tale for all!

Profits from this mini-show will go to the retirement of our elderly horses.

