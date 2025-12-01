Un conte en musique Place Newport Dragey-Ronthon

Un conte en musique

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

L’association des Amis de l’Eglise Saint Médard de Dragey invite petits et grands à venir écouter un conte en musique Le coq de l’église de Dragey , dit par Claire Burnier, son autrice et accompagné par les élèves de la Croche Coeur, école de musique de Dragey, et de leur professeure Dominique Chiarappa-Zryd, violoniste.

Toutes les générations sont attendues pour ce spectacle tout public, qui sera suivi d’un goûter. Participation libre (au profit de l’église en attente de restauration). .

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 21 30 61 48 aesmdragey@gmail.com

English : Un conte en musique

L’événement Un conte en musique Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts