Un Conte peut en cacher un autre Rue du Penquer Plabennec

Un Conte peut en cacher un autre

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence ? Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge

et Blanche-Neige soient de vieilles copines… Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy

nous raconte…

Un film de JAN LACHAUER ET JAKOB SCHUH

d’après une oeuvre de Roald Dahl. À partir de 6 ans. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

