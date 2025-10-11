Un conte tout en poésie pour petits et grands autour des émotions Théâtre Atelier de la Bonne Graine Paris

Un conte tout en poésie pour petits et grands autour des émotions Théâtre Atelier de la Bonne Graine Paris samedi 11 octobre 2025.

Le magnifique Théâtre Atelier de la Bonne Graine (Paris, 11e) accueille le spectacle de théâtre de papier de la compagnie La Valise Indigo les 27 et 28 septembre 2025.

Parole de poisson nous invite à plonger dans les mondes marins pour partir à la découverte des émotions, et de leur lien les unes par rapport aux autres…. Peur, colère, tristesse, mais aussi joie, ne fonctionnent pas seules mais à l’unisson, avec nuances.

Un conte en théâtre de papier où l’on remonte les courants de l’eau et également…. le temps !

De la poésie, un théâtre de papier, une conteuse… et l’on bascule tous ensemble au pays des émotions. Un spectacle à partir de 3 ans, pour petites et grandes oreilles !

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 11h45

samedi

de 17h00 à 17h45

payant

Réservation via l’adresse mail : reservation@atelierbonnegraine.fr

De 9 à 12 euros.

Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans.

Théâtre Atelier de la Bonne Graine 16, passage de la Bonne Graine 75011 Paris

https://atelierbonnegraine.fr/parole-de-poisson/ +33143574047 reservation@atelierbonnegraine.fr https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine