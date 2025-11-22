Un conte tout en poésie pour petits et grands autour des émotions Théâtre Atelier de la Bonne Graine Paris

Le magnifique Théâtre Atelier de la Bonne Graine (Paris, 11e) accueille le spectacle de théâtre de papier de la compagnie La Valise Indigo.

Parole de poisson nous invite à plonger dans les mondes marins pour partir à la découverte des émotions, et de leur lien les unes par rapport aux autres…. Peur, colère, tristesse, mais aussi joie, ne fonctionnent pas seules mais à l’unisson, avec nuances.

Un conte en théâtre de papier où l’on remonte les courants de l’eau et également…. le temps !

De la poésie, un théâtre de papier, une conteuse… et l’on bascule tous ensemble au pays des émotions. Un spectacle à partir de 3 ans, pour petites et grandes oreilles !

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

samedi

de 17h00 à 17h45

dimanche

de 11h00 à 11h45

payant

Réservation via l’adresse mail : reservation@atelierbonnegraine.fr

De 9 à 12 euros.

Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T12:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T17:00:00+02:00_2025-11-22T17:45:00+02:00;2025-11-23T11:00:00+02:00_2025-11-23T11:45:00+02:00

Théâtre Atelier de la Bonne Graine 16, passage de la Bonne Graine 75011 Paris

https://atelierbonnegraine.fr/parole-de-poisson/ +33143574047 reservation@atelierbonnegraine.fr https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine