Un conte, une scène, une famille Plage face au Cent79 Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Un conte, une scène, une famille

Plage face au Cent79 177 bis rue pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:30:00

fin : 2026-08-26 17:45:00

Date(s) :

2026-08-26

Embarquez pour une aventure théâtrale avec la Compagnie Schizo lecture pour plonger dans Le Tour du monde en 80 jours. 45 min de jeu pour réinventer l’histoire, improviser, créer, rire. Dès 8 ans

Envie de voyager sans quitter Saint-Aubin/Mer ?

Le mercredi 26 août de 16h30 à 17h45, embarquez pour une aventure théâtrale avec la Compagnie Schizo !

30 min de lecture pour plonger dans Le Tour du monde en 80 jours.

45 min de jeu pour réinventer l’histoire, improviser, créer, rire.

Un atelier où les enfants deviennent explorateurs et les adultes aventuriers.

Dès 8 ans

Entrée libre

Sur la plage en face du Cent79

177 bis rue Pasteur, Saint-Aubin/Mer

(En cas de pluie repli dans la salle artistique du Cent79)

Prêts à faire le tour du monde en famille. .

Plage face au Cent79 177 bis rue pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 86 71 94 32

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English : Un conte, une scène, une famille

Set off on a theatrical adventure with the Schizo Theatre Company: a staged reading that immerses you in *Around the World in 80 Days*. 45 minutes of performance to reimagine the story, improvise, create and laugh. Suitable for ages 8 and over

L’événement Un conte, une scène, une famille Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Calvados Attractivité