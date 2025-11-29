Un conte visuel qui traverse les langues ! Théâtre Atelier de la Bonne Graine Paris
Un conte visuel qui traverse les langues ! Théâtre Atelier de la Bonne Graine Paris samedi 29 novembre 2025.
Le magnifique Théâtre Atelier de la Bonne Graine (Paris, 11e) accueille le spectacle alliant conte et plurilinguisme Longue est la route, une création des Griottes Voyageuses.
Un périple de la Russie au cœur de l’Afrique : d’un côté la courageuse Vassilissa et la mystérieuse Baba Yaga, de l’autre un petit lionceau qui a perdu son sommeil et qui le cherche au son de berceuses du monde…
Une traversée du nord au sud pour petits et grands … Un conte visuel au cœur des langues du monde, à ne pas manquer !
Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
dimanche
de 11h00 à 11h45
samedi
de 17h00 à 17h45
payant
Réservation via l’adresse mail : reservation@atelierbonnegraine.fr
Adulte : 12€, Enfant : 9€
Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.
Théâtre Atelier de la Bonne Graine 16 Passage de la Bonne Graine , Paris 75011 Paris
https://atelierbonnegraine.fr/la-foret-enchantee-2/ +33143574047 reservation@atelierbonnegraine.fr https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine