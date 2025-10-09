Un corps pour deux La Comédie du Finistère Brest

Un corps pour deux La Comédie du Finistère Brest jeudi 9 octobre 2025.

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-09 17:30:00

fin : 2025-10-12 18:45:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Julien, homme charismatique et séducteur invétéré, est la coqueluche des sites de rencontres, où sa réputation de sex-lover fait des ravages.

Ce rôle de séducteur compulsif, presque sex-addict, semble lui convenir à merveille. De son côté, Lise, médecin dévouée, a tourné le dos à l’amour après une série de déceptions sentimentales.

Désabusée par les aventures sans lendemain, elle s’est réfugiée dans son travail, reléguant toute idée de romance aux oubliettes.

Leurs chemins se croisent de manière inattendue lorsque Julien pousse la porte du cabinet médical de Lise. Le tombeur semble avoir besoin de soins… mais pour quelle raison ?

Est-il simplement un narcissique en quête d’attention ? Un patient atteint de troubles psychologiques ? Ou serait-il victime d’une étrange maladie encore inconnue ?

Ce qui pourrait sembler absurde au premier abord se transforme en une rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose, mais dont les âmes profondément seules pourraient bien se révéler être des âmes sœurs. »

C’est une très belle comédie, pleine de rires et de surprises, avec quelques touches d’émotions, au sujet universel, qui aborde de façon presque extra-ordinaire la sexualité chez l’homme et la femme. C’est une pièce qui détricote aussi la sexualité masculine.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

