Un couillon dans les voiles LA BOITE A RIRE Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

Un couillon dans les voiles

LA BOITE A RIRE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 21:00:00

fin : 2026-10-24 22:10:00

Date(s) :

2026-10-22

Une comédie de Delphine Chicoineau avec Jacques Bernet et Delphine Chicoineau

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le « couillon » est un terme maritime qui désigne un petit morceau d’étoupe que l’on coince dans la voile afin de la serrer. Il …

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LA BOITE A RIRE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 laboitearire66@orange.fr

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English :

A comedy by Delphine Chicoineau, starring Jacques Bernet and Delphine Chicoineau

As incredible as it may seem, the %AB couillon %BB is a nautical term referring to a small piece of canvas that is wedged into the sail to tighten it. It …

L’événement Un couillon dans les voiles Perpignan a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT66