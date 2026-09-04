Un couillon dans les voiles LA BOITE A RIRE Perpignan
jeudi 22 octobre 2026 · LA BOITE A RIRE · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
Un couillon dans les voiles
LA BOITE A RIRE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 16
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 21:00:00
fin : 2026-10-24 22:10:00
Date(s) :
2026-10-22
Une comédie de Delphine Chicoineau avec Jacques Bernet et Delphine Chicoineau
Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le « couillon » est un terme maritime qui désigne un petit morceau d’étoupe que l’on coince dans la voile afin de la serrer. Il …
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LA BOITE A RIRE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 laboitearire66@orange.fr
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English :
A comedy by Delphine Chicoineau, starring Jacques Bernet and Delphine Chicoineau
As incredible as it may seem, the %AB couillon %BB is a nautical term referring to a small piece of canvas that is wedged into the sail to tighten it. It …
L’événement Un couillon dans les voiles Perpignan a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT66
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