Un coup d’œil dans les jardins des professionnels – jardin de démonstration dans une jardinerie écologique de parfums et d’herbes aromatique, SYRINGA Duftpflanzen und Kräuter, Hilzingen

Un coup d’œil dans les jardins des professionnels – jardin de démonstration dans une jardinerie écologique de parfums et d’herbes aromatique Vendredi 5 juin, 15h00 SYRINGA Duftpflanzen und Kräuter Landkreis Konstanz

Visite guidée pour adultes 8 euros, gratuite pour les enfants. Par temps de pluie dans la serre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Les plantes parfumées offrent à de nombreuses personnes un accès différent au jardin, car grâce à la Le parfum touche notre monde émotionnel. Les beaux parfums ouvrent surtout aux enfants un premier accès aux plantes et au jardin et cette impression reste toute une vie. Alors pourquoi ne pas créer un jardin parfumé ?

Fondé en 1990 par Bernd Dittrich en tant que pionnier, sa femme Brigitte et son fils Fabian Dittrich ont poursuivi la philosophie après 2018 avec l’équipe de collaborateurs de longue date : focus sur Agriculture biologique, Aménagement de jardins naturels et Promotion de Abeilles et insectes.

Le jardinage est également connu comme Horticulture par correspondance pour les semences de prairies fleuries, les plantes parfumées, les herbes, les bulbes à fleurs, les semences, les pédoniques et des conseils de jardinage. La visite guidée offre l’occasion d’explorer tout sur place.

SYRINGA Duftpflanzen und Kräuter Untere Gräben 1, 78247 Hilzingen-Binningen Hilzingen 78247 Landkreis Konstanz Baden-Württemberg [{« link »: « https://www.syringa-pflanzen.de/?srsltid=AfmBOooOdeJkW_dkUHtUwn1qy_yR57E_-2cfYikw7skoHdSHIG9UAOw_ »}]

Visite guidée du magnifique jardin d’exposition (6 000 m2) de la herboristerie Syringa et immersion dans le monde des plantes parfumées, des herbes et des pépincules.

© Syringa Duft- und Kräutergarten_Hilzingen