UN COUPLE PRESQUE PARFAIT – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

UN COUPLE PRESQUE PARFAIT Début : 2025-12-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous ! C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là… . Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce couple (presque) parfait . Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce ! On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67