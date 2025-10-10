Un coussin coeur pour Octobre Rose La Ferté-Bernard
Un coussin coeur pour Octobre Rose La Ferté-Bernard vendredi 10 octobre 2025.
Un coussin coeur pour Octobre Rose
Café Le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 16:30:00
fin : 2025-10-10 19:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Fabriquez un coussin, à offrir aux patientes malades. Organisé par le Café associatif Le BienVelue .
Téléchargez le programme d’octobre. .
Café Le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un coussin coeur pour Octobre Rose La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude