Un coussin coeur pour Octobre Rose La Ferté-Bernard

Un coussin coeur pour Octobre Rose

Café Le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard

Début : 2025-10-10 16:30:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Fabriquez un coussin, à offrir aux patientes malades. Organisé par le Café associatif Le BienVelue .

Téléchargez le programme d’octobre. .

Café Le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

