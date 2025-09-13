Un crayon et un thé | Virginie Serrière Lalinde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

S’offrir une parenthèse créative, se retrouver, jouer, imaginer, expérimenter et partager ensemble un moment de convivialité avec quelques douceurs… c’est ce que vous propose « Un crayon et un thé », le rendez-vous mensuel de votre librairie lindoise.

Attention, le nombre de places est limité et l’inscription nécessaire ! .

Librairie Grain de Lire Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88

German : Un crayon et un thé | Virginie Serrière

Espanol : Un crayon et un thé | Virginie Serrière

L’événement Un crayon et un thé | Virginie Serrière Lalinde a été mis à jour le 2025-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides