Un crayon et un thé | Virginie Serrière Lalinde

Librairie Grain de Lire Lalinde Dordogne
S’offrir une parenthèse créative, se retrouver, jouer, imaginer, expérimenter et partager ensemble un moment de convivialité avec quelques douceurs… c’est ce que vous propose Un crayon et un thé , le rendez-vous mensuel de votre librairie lindoise.
Attention, le nombre de places est limité et l’inscription nécessaire ! .
Librairie Grain de Lire Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88
