Un cri dans la nuit ! Chouettes et Hiboux qui sont-ils vraiment ?

Salle polyvalente Moulins-le-Carbonnel Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) des Haute Sarthe Alpes Mancelles, percez les mystères de nos mystérieux voisins à plumes qui sont-ils ? comment vivent-ils ? Que mangent-ils ?

Vous connaissez surement le doux hululement de la Chouette hulotte mais sauriez-vous reconnaitre le cri d’une Chouette effraie ou d’un Hibou ? A l’occasion de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Haute Sarthe Alpes Mancelles, venez en apprendre davantage sur nos mystérieux voisins à plumes qui sont-ils ? comment vivent-ils ? Rejoignez le Parc et le Géoparc Normandie-Maine pour une soirée riche en découvertes ! .

Salle polyvalente Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) des Haute Sarthe Alpes Mancelles, discover the mysteries of our mysterious feathered neighbors: who are they? how do they live? What do they eat?

L’événement Un cri dans la nuit ! Chouettes et Hiboux qui sont-ils vraiment ? Moulins-le-Carbonnel a été mis à jour le 2026-02-25 par PNR Normandie Maine