UN CRIME FARPAIT CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

UN CRIME FARPAIT Début : 2026-01-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie policière improvisée à 3 comédiens.Le sujet:Un crime vient d’être commis… Mais qui est la victime, où a-t-elle été retrouvée, quelle est l’arme du crime ? C’est au public de décider. À travers une série de personnages, ces 3 comédiens nous font vivre une enquête hilarante et surtout… pas comme les autres ! Une ambiance de folie pour ce spectacle unique et tout public.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31