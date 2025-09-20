UN CRIME PRESQUE PARFAIT Derrière la Mairie de Cambrai Cambrai

UN CRIME PRESQUE PARFAIT 20 et 21 septembre Derrière la Mairie de Cambrai Nord

À partir de 12 ans ; Inscription indispensable par groupe de 2 à 5 personnes ; Être équipé impérativement d’un smartphone

Jeu de piste proposé par le service des Archives municipales, d’après une affaire criminelle qui s’est déroulée à Cambrai au XIXe siècle. Parcourez la ville pour retrouver les indices, résoudre des énigmes et identifier le coupable.

Derrière la Mairie de Cambrai Place de la République 59400 Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives municipales de Cambrai