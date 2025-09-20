Un crime va être commis envers l’histoire de la forêt française ! Qui ? Quand ? Comment ? Venez, on vous explique ! Arboretum National des Barres Nogent-sur-Vernisson

Un crime va être commis envers l’histoire de la forêt française ! Qui ? Quand ? Comment ? Venez, on vous explique ! Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Arboretum National des Barres Loiret

Un parapluie est conseillé en cas de mauvais temps pour cette visite en extérieur.

Le visiteur sera accueilli sur un stand présentant un certain nombre d’objets symbolisant l’histoire du lieu (une multitude de livres écrits sur ce lieu mythique), objets de l’école présentés lors de l’exposition universelle de Paris en 1878.

Ensuite, une visite commentée permettra de découvrir l’histoire de ce lieu, ses hommes célèbres, ses bâtiments (notamment ceux qu’il est prévu de détruire) et leur rôle dans l’histoire de France (école et hôpital militaire).

Le Domaine des Barres est un site historique d'éducation et de recherche sur les arbres et la forêt. Dès 1873, le site accueille l'école primaire de sylviculture, puis 10 ans plus tard, devant l'énergie déployée par son premier directeur Constant Gouet, l'État concentre ses efforts sur ce site pour créer une école secondaire qui acquiert rapidement une très grande renommée.

Depuis 150 ans, des milliers de forestiers œuvrant dans toute la France vont mettre en œuvre les savoirs acquis ici pour reboiser le pays. Ils vont contribuer ainsi à réduire sa dépendance stratégique en approvisionnement en bois, à protéger sa population des inondations épargnant d’innombrables vies humaines et à permettre à la biodiversité forestière de se redévelopper après la phase de surexploitation à l’œuvre à cette époque.

A chacune des guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, ces lieux achetés par l’état en 1866 jouent un rôle décisif en tant qu’hôpital militaire ou centre de formation pour la production d’énergie.

C’est cette aventure chargée d’histoire que nous vous proposons de découvrir ! Parking sur place dans la cour du Guignier, chemin du Lycée, fléchage prévu

Yann et Orlane Dumas