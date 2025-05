« Un début d’été à Gindou » Festival de cirque – Gindou, 28 juin 2025 14:00, Gindou.

« Un début d'été à Gindou » Festival de cirque

Comment finir l’année scolaire en beauté et attaquer l’été de bon pied ? Rendez-vous pour une journée cirque proposée par les Cas du Cyrque ! De ombreuses compagnies sont programmées et vous feront passer un moment festif et agréable.

Programmation

L’enfant Singe « La fleur au fusil »

Cie Alex on the wire « Main(s) Tenant(es)

Cie La Barque Acide « TIRA »

The Dymanites « Reggay Before Reggae »

The Branlarians Sound Systeml « Ska, early Reggae, Rocksteady »

Réservations spectacles sur helloasso les cas du cyrque Un début d’été à Gindou

Food Truck local à disposition pour la restauration. .

Place des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 92 40

English :

How to end the school year on a high note and start the summer on the right foot? Join us for a circus day organized by the Cas du Cyrque! A wide range of companies will be on hand to provide you with a festive and enjoyable experience.

German :

Wie kann man das Schuljahr mit einem guten Gefühl beenden und den Sommer mit einem guten Fuß in Angriff nehmen? Machen Sie sich auf den Weg zu einem Zirkustag, der von den Cas du Cyrque angeboten wird! Zahlreiche Zirkusunternehmen stehen auf dem Programm und werden Ihnen einen festlichen und angenehmen Moment bescheren.

Italiano :

Come concludere l’anno scolastico con una nota positiva e iniziare l’estate con il piede giusto? Partecipate a una giornata di circo organizzata dal Cas du Cyrque! Un’ampia gamma di compagnie sarà a disposizione per farvi divertire.

Espanol :

¿Cómo terminar el año escolar con buen sabor de boca y empezar el verano con buen pie? Ven a una jornada de circo organizada por el Cas du Cyrque Un amplio abanico de compañías se encargará de que lo pases en grande.

